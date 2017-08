„Gdy rozprawimy się z Trumpem, weźmiemy się za Putina"

Członek Izby Reprezentantów Maxine Waters zapowiedziała impeachment prezydenta Rosji Władimira Putina, myląc go z wiceprezydentem USA Mikem Pence’em – informuje „The Washington Free Beacon”.

Gospodyni programu „The View” Joy Behar na kanale ABC News zapytała Waters, czy Pence poradzi sobie z obowiązkami prezydenta lepiej od obecnego szefa państwa Donalda Trumpa.

— Gdy rozprawimy się z Trumpem, będziemy musieli zająć się Putinem. Jest następny w kolejce – zapewniła polityk. – Putinem czy Pence’em? – spróbowała wyjaśnić dziennikarka. – Pence’em – sprostowała przejęzyczenie Waters.

— Rozprawimy się od razu z obydwoma: Trumpem i Putinem, a potem weźmiemy się za Pence’a – próbowała wybrnąć z niezręcznej sytuacji Behar.

Waters jest znana z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Rosji, rosyjskiego prezydenta i Donalda Trumpa. Jej zdaniem amerykański przywódca jest gotów „rzucić się w objęcia” Putina, dopóki atakuje on Koreę. Po nalotach na syryjską bazę Szajrat polityk powiedziała, że Trump i Putin są „nierozłączni”, a eskalacja napięcia między Moskwą a Waszyngtonem z powodu Syrii jest jedynie „spektaklem”. Jej zdaniem ma on doprowadzić do zniesienia antyrosyjskich sankcji.