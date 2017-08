McCain skrytykował Trumpa za „gołosłowne" groźby pod adresem KRLD

© AFP 2017/ Amer Almohibany Dlaczego Turcja przestała finansować syryjską opozycję?

Chodzi jednak nie o to, że senator jest przeciwko atakowi na KRLD, wręcz odwrotnie. McCain bardzo by chciał, by gospodarz Białego Domu przeszedł od słów do czynów. Nie ma jednak pewności, że Trump jest do tego zdolny. Swoimi wątpliwościami McCain podzielił się na antenie radia KTAR. Polityk zaznaczył, że w ogóle źle zrozumiał groźby Trumpa odnośnie sprowadzenia na Koreę Północną „ognia i gniewu".

„Jeśli ogłaszasz zamiary, to powinieneś mieć świadomość, że będziesz w stanie wcielić je w życie. Nie mam pewności, że prezydent jest gotów do działań" — powiedział McCain.

Według słów senatora wszyscy „wybitni politycy, których spotkał w swoim życiu, nie składali podobnych oświadczeń, dopóki nie byli gotowi do zdecydowanych działań.

Przypomnijmy, że Moskwa wzywa regionalnych i globalnych graczy do powściągliwości w kwestii KRLD. Na przykład, szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oznajmił wczoraj, że w sprawie Korei Północnej trzeba znaleźć rozsądne rozwiązanie, które zadowoliłoby wszystkie strony, włącznie z Republiką Koreą, Japonią i USA.

Jednocześnie Rosja poparła rozszerzenie sankcji gospodarczych Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciwko Pjongjangowi w związku z odbywającymi się na Półwyspie Koreańskim próbami rakietowymi. Północni Koreańczycy nazwali tę rezolucję „aktem terrorystycznym" przeciwko własnemu państwu. Ławrow jednak przypomniał, że równie burzliwie reagowali na poprzednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa.