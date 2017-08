Ławrow: Rosja będzie bronić swoich interesów w „wojnie na sankcje"

© Sputnik. Anton Denisov Rosyjski serowar: Liczymy na sankcje

„Wiemy, że część elity na Zachodzie chciałaby, by Rosja była słaba. Wojna na sankcje ma między innymi taki cel, chcieliby widzieć Rosję gotową na ustępstwa na szkodę własnych interesów. Nie będziemy nic robić na szkodę własnych interesów, wszyscy o tym wiedzą" — powiedział na forum Terytorium Sensów nad Klaźmą.

Ławrow dodał również, że o polityce wobec Rosji w UE obecnie decyduje rusofobiczna mniejszość. Wyraził nadzieję, że państwa unijne, które zdają sobie sprawę z niedopuszczalności takiego podejścia, będą domagać się konsensusu.

„Rusofobiczna mniejszość w UE nadużywa zasady konsensusu, zasady solidarności zatwierdzonej w UE i domaga się, by stanowiska pozostałych członków opierały się na najmniejszym wspólnym mianowniku. Ten najmniejszy mianownik ma jednoznacznie antyrosyjski charakter" — oznajmił Ławrow na forum Terytorium Sensów.

„Mam nadzieję, że poważne państwa w UE, które świetnie zdają sobie sprawę z niedopuszczalności dalszego prowadzenia spraw w takim duchu będą domagać się tego, że… jeśli to konsensus, to powinno to być porozumienie uwzględniające wszystkie punkty widzenia. A nie tylko uginać się pod tymi, którzy postanowili strzelić focha i narzucają wszystkim agresywne, konfrontacyjne podejścia" — powiedział minister.