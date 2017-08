W USA zwolniono urzędnika za notatkę ostrzegającą Trumpa

© Sputnik. Sergey Guneev Dlaczego Trump podziękował Putinowi za redukcję personelu placówek dyplomatycznych

Pismo „Atlantic” informowało wcześniej, że odpowiedzialny za planowanie strategiczne w amerykańskiej radzie bezpieczeństwa Rich Higgins został zwolniony po napisaniu ekscentrycznej notatki, w której uprzedził o zagrożeniu dla politycznego kursu amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa ze strony zewnętrznych i wewnętrznych sił.

Zdaniem anonimowego rozmówcy pisma, choć nie podano w zapisce konkretnych nazwisk, to krytyka autora była skierowana w stronę prezydenckiego doradcy w sprawie bezpieczeństwa narodowego McMastera.

„To było o McMasterze i dlatego, kiedy zaczął czytać (ten dokument), to zrozumiał, że mowa o nim i zwolnił go (Higginsa)” – powiedział rozmówca gazety. Po pojawieniu się dokumentu autor został wezwany do zastępcy McMastera, który zaproponował mu zwolnić się samemu lub czekać na oficjalne zwolnienie z pracy, informuje „Foreign Policy”.

Według danych pisma, ten dokument to dowód rozłamu w administracji. Higgins był zwolennikiem Michaela Flinna, który odszedł ze stanowiska doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego w lutym. W ślad za Higginsem swoje stanowiska opuścili inni zwolennicy Flinna, dyrektor NSC Ezra Cohen-Watnick i doradca SNC ds. Bliskiego Wschodu Derek Harvie.

„Foreign Policy” opublikowało także pełny tekst siedmiostronicowej notatki, zatytułowanej „Prezydent Stanów Zjednoczonych i wojna polityczna”. Twierdzi się w niej, że Trump jest atakowany, ponieważ stanowi zagrożenie dla urzędników, globalistów, bankierów, islamistów i republikańskiego establishmentu.

„Administracja jest zmuszona cały czas cofać się z powodu nieustannej politycznej wojny, mającej go (Trumpa) zmusić do zajęcia podległego stanowiska i podejmowania nieodpowiednich kroków. Prezydent może albo stać u steru, albo płynąć z prądem. Nastał czas, aby samemu określił bieg spraw” – głosi dokument.

Dokument w końcu znalazł się na biurku prezydenta. Według źródła w Białym Domu, Trump wciąż jest wściekły, że autor notatki został zwolniony, pisze gazeta.