Waszyngton może zaostrzyć zasady przemieszczania się rosyjskich dyplomatów

Według danych gazety chodzi o zmniejszenie obszaru swobodnego przemieszczania się rosyjskich dyplomatów i pracowników technicznych ambasady oraz konsulatów z obecnych 25 mil (40 km) do 10-15 mil (16-24 km). Poza tym dyplomaci zostaną objęci procedurą notyfikacji, czyli pracownicy rosyjskich misji dyplomatycznych będą zobowiązani do powiadamiania Departamentu Stanu o swoich planach przemieszczania się na odległość większą niż ustalona przez amerykańskie władze. Jest to najostrzejszy środek rozpatrywany przez Departament Stanu.

Jak przypomina gazeta, obowiązujące obecnie ograniczenie wprowadzone za rządów administracji Obamy wynosi 25 mil i dotyczy dyplomatów niższej i średniej rangi. Pracownicy rosyjskich misji dyplomatycznych są zobowiązani do powiadamiania Departamentu Stanu trzy dni wcześniej o planowanej podróży na większą odległość. Doradców i dyplomatów ta norma nie dotyczy. Istnieje prawdopodobieństwo, że standardy mogą zostać znacznie zaostrzone. Odległość 25 mil może zostać zmniejszona do 10-15, a obowiązek powiadamiania obejmie wszystkich pracowników misji dyplomatycznych — poinformowały źródła gazety Izwiestija. Najprawdopodobniej nie będzie wyjątkiem ambasada Rosji w Waszyngtonie.

Według informatorów te środki dla rosyjskiego korpusu dyplomatycznego będą bardziej bolesne, niż zamknięcie jednego z konsulatów.

O swojej ostatecznej decyzji strona amerykańska poinformuje do 1 września.