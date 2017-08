Czy USA są gotowe do wycofania się z Afganistanu?

„Afganistan dla USA jest jedynie kolonią, a plany amerykańskich władz przypominają odrodzenie Angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej" — powiedział były ambasador Rosji w Afganistanie, dyrektor II Departamentu Azji MSZ Zamir Kabułow w wywiadzie dla gazety Izwiestija.

© Sputnik. Andrey Stenin Akcja FSB w Moskwie (wideo)

Czy USA są gotowe do wycofania swojego kontyngentu z Afganistanu? Co trzyma Stany Zjednoczone w kraju, w którym od 16 lat ich obecności nie osiągnęły żadnych sukcesów? O przyczynach, dla których USA pomimo braku sukcesów wojskowych nie zamierzają opuścić Afganistanu w wywiadzie dla Sputnika, opowiedział afgański politolog Akhtar Shakh Hamdard. „W najbliższym czasie USA nie opuszczą Afganistanu. Mają tu długoletnie plany strategiczne i już wybudowali bazy wojskowe. Stany Zjednoczone zainwestowały duże pieniądze w ten region, gdzie znajdują się jej przeciwnicy (Rosja i Chiny), które przez Afganistan mogą wyrządzić USA znaczące szkody".

USA także ogłosiły Azję Środkową strefą swoich interesów, ponieważ odkryto tam obfite złoża kopalin użytecznych. Trzeba powiedzieć, że Iran ma duże zasoby ropy naftowej i gazu, co również ma strategiczne znaczenie dla Waszyngtonu. Najkrótsza droga USA do Iranu przebiega przez Afganistan.

© AFP 2017/ Shawn Thew Waszyngton może zaostrzyć zasady przemieszczania się rosyjskich dyplomatów

Z tych powodów Stany Zjednoczone w najbliższym czasie nie opuszczą Afganistanu, a rozmowy na ten temat to zwykłe rozgrywki polityczne USA. Poza tym USA zawarły umowę z obecnym afgańskim rządem i dlatego ich obecność w tym kraju jest absolutnie zgodna z prawem. USA Wydają na Afganistan 20-25 mld dolarów. Dla państwa, którego budżet wojskowy wynosi 600 mld dolarów, to drobiazg. Jedyna rzecz, która interesuje Waszyngton w Afganistanie, to straty w sile żywej, ponieważ może to wywołać protesty w kraju".

Na pytanie, czy działalność Talibanu i Daesh w tym regionie może skutkować wycofaniem USA z Afganistanu, ekspert odpowiedział:

„Daesh jest projektem USA, Anglii i Izraela. Zgodnie z ich planami Daesh przez Iran i Afganistan miał zająć Azję Środkową i zacząć zagrażać Rosji. Ich terroryści mieli zrujnować szyicki rząd w Iranie, zająć Kaukaz, a przez Afganistan — Azję Środkową. Udana operacja wojskowa Rosji w Syrii pokrzyżowała te plany. Nie sądzę, że obecna działalność Daesh doprowadzi do wycofania USA z Afganistanu".