„Inicjatywa wprowadzenia wiz z Rosją to prowokacja"

Oznajmił, że nie dopuści do tego — pisze dziennik Izwiestija.

Według danych gazety mołdawscy deputowani omawiają wprowadzenie wiz dla Rosjan, lecz ostateczna decyzja na razie nie została podjęta. Podkreśla się, że pomysł wprowadzenia wiz jest kontynuacją demarche rządu przeciwko Rosji, w tym incydentu z zakazem wjazdu do Mołdawii dla rosyjskiego wicepremiera Dmitrija Rogozina i sytuacji, gdy rosyjscy dziennikarze i aktorzy nie zostali wpuszczeni do Kiszyniowa.

Dodon oświadczył gazecie, że podobna decyzja byłaby „nierozsądna i niebezpieczna, dlatego nie dopuści do tego".

„Nie widzę żadnych podstaw do wprowadzenia wiz. Nie wiem, po co to Mołdawii i stosunkom dwustronnym, zwłaszcza gdy w Rosji znajduje się ponad 560 tys. naszych obywateli. Uważam, że w rzeczywistości jest ich ponad 700 tysięcy. Jest oczywiste, że kiedy ktoś próbuje promować takie pomysły, nie myśli o tym, że w pierwszej kolejności dotknie to naszych obywateli. Uważam to za prowokacje" — powiedział prezydent Mołdawii w wywiadzie dla gazety.