FT: rosyjscy eksperci doradzają uznanie statusu KRLD jako państwa nuklearnego

USA mają nadzieję, że Kreml stanie się „kluczowym graczem" w zażegnywaniu północnokoreańskiego kryzysu, jednak zdaniem jednego z rosyjskich ekspertów te nadzieje są przesadzone i jedynym sposobem na uregulowanie kryzysu jest nieformalne uznanie statusu KRLD jako państwa posiadającego broń jądrową — podkreśla gazeta.

W tym miesiącu jeden z najwyższych urzędników Korei Północnej Kim Yŏng Nam był obecny na ceremonii inauguracji prezydenta Iranu. Leciał przez Moskwę, mimo że trasa przez Pekin była o wiele wygodniejsza — piszą dziennikarki Financial Times Kathrin Hill i Katrina Manson. Zdaniem obserwatorów jest to znamienne dla reżimu północnokoreańskiego, który coraz bardziej dystansuje się od chińskiego sojusznika i wzmacnia kontakty z Rosją. Amerykańscy dyplomaci badają zmiany linii politycznej Pjongjangu, szukając sposobów na uniemożliwienie rozwoju północnokoreańskiego programu nuklearnego. „Północni Koreańczycy pokłócili się z Chinami i wiele ich kontaktów politycznych zostało zamrożonych bądź znacznie osłabło" — podkreślił były ambasador Rosji w Korei Północnej Walerij Suchinin.

Jak piszą autorki materiału, administracja Trumpa była „rozczarowana" tym, że Chiny nie chciały wywierać presji gospodarczej na Koreę Północą. Z tego powodu Waszyngton bada możliwości Moskwy dotyczące wpływu na Pjongjang. „W marcu i kwietniu sekretarz stanu USA Rex Tillerson analizował możliwości i wpływy Chin, a obecnie robi to samo w stosunku do Rosji" — oznajmił jeden z amerykańskich dyplomatów. Jednak Moskwa jest sceptycznie nastawiona do nadziei USA na to, iż Rosja stanie się „kluczowym graczem" w rozwiązywaniu północnokoreańskiego kryzysu. Według słów rosyjskich ekspertów poparcie przez Kreml sankcji ONZ przeciwko Korei Północnej świadczy o tym, że ma niewiele wpływu na swojego byłego sojusznika. Ponad 17 lat temu Rosja zastąpiła porozumienie radzieckie z Koreą Północną, które gwarantowało wsparcie Pjongjangu w przypadku ataku zbrojnego, porozumieniem o przyjaźni bez tego warunku.

„Dlatego nadzieje, które pokładała w nas Korea Północna, zmniejszyły się. Ale przynajmniej nie będą nas oskarżać lub atakować w swojej retoryce. Jednak w najnowszych oświadczeniach krytykowali Rosję za poparcie Waszyngtonu" — oznajmił Suchinin. Rosyjskie władze widzą w „obsesji" Korei Północnej na punkcie broni jądrowej „zrozumiałą próbę obrony słabego odizolowanego państwa przed silniejszym przeciwnikiem" — piszą Manson i Hill. Moskwa odmawia oficjalnego uznania Korei Północnej za państwo nuklearne. Jednak zdaniem rosyjskich analityków jedynym realistycznym wariantem zażegnania konfliktu jest przyznanie Pjongjangowi faktycznego statusu państwa nuklearnego na wzór Indii i Pakistanu bez formalnego uznania, ale i bez prób jego rozbrojenia. „Cel Korei Północnej polega na tym, by wszyscy uznali, że ma broń jądrową. Chcę uzyskać ten status. Nie sądzimy, że Północni Koreańczycy grożą nam bądź Chinom, jednocześnie dla nas ważne jest przekonanie się, że ten proces się nie zaogni" — podsumował Suchinin.