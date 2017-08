Erdogan do szefa MSZ Niemiec: Znaj miejsce w szeregu!

© AFP 2017/ Pau Barrena Ekspert: pozwoliliśmy na zniszczenie państw i obróciło się to przeciwko nam

— On nie zna żadnych granic! Kim jesteś, by zwracać się w ten sposób do prezydenta Turcji..? Znaj miejsce w szeregu! On próbuje nam udzielać lekcji. Od jak dawna zajmujesz się polityką? Ile masz lat? – mówił turecki prezydent w wystąpieniu telewizyjnym.

Wcześniej Erdogan nazwał kanclerz Niemiec Angelę Merkel nieprzyjaciółką Turcji i zaapelował do żyjących w RFN Turków, by głosowali przeciwko niej i wszystkim głównym partiom (CDU, SPD i Zielonym) w wyborach do Bundestagu 24 września.

Gabriel nazwał w piątek wypowiedź tureckiego prezydenta „bezprecedensową ingerencją w suwerenność" Niemiec.