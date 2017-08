Chiny oskarżyły USA o protekcjonizm

Nazwały postępowanie „jednostronnym, protekcjonistycznym" środkiem.

USA 18 sierpnia wszczęły formalne dochodzenie przeciwko chińskiemu rządowi z powodu łamania porozumień dotyczących ochrony własności intelektualnej. W jego trakcie zostanie ustalone, czy działania, polityka lub praktyka chińskiego rządu w sferze transferu technologii, własności intelektualnej i innowacji jest niesprawiedliwa, dyskryminująca bądź uciążliwa i ogranicza handel USA.

„Strona amerykańska lekceważy zasady WTO i wszczęła postępowanie przeciwko ChRL na podstawie własnego prawa wewnętrznego, co jest nieodpowiedzialne, a oskarżenia pod adresem Chin są stronnicze. Strona chińska stanowczo wyraża niezadowolenie w związku z tym jednostronnym środkiem protekcjonistycznym" — czytamy w komunikacie Ministerstwa Handlu Chin.

Resort handlu Chin wezwał USA do poszanowania faktów i zasad wielostronnego handlu. Ministerstwo oznajmiło także, że zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich środków niezbędnych do ochrony swoich prawomocnych interesów.

Formalne rozporządzenie w sprawie wszczęcia postępowania wydał Donald Trump w memorandum z 14 sierpnia. Prezydent USA zamierza uruchomić paragraf 301 Ustawy Handlowej z 1974 roku, która pozwala USA na wprowadzenie jednostronnych restrykcji obejmujących importowane towary.