Międzynarodowy skandal: Grecja dała Estonii lekcję historii

Odmowa Grecji przyjęcia punktu widzenia estońskich władz na komunizm i wydarzenia z ubiegłego wieku zmusiła Tallin do wprowadzenia poprawek do oficjalnych tekstów.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Austria zapowiedziała przedłużenie Kolei Transsyberyjskiej do Wiednia

Międzynarodowy skandal zmusił aparat przedstawicielstwa republiki bałtyckiej w UE do wprowadzenia zmian do komunikatu na oficjalnej stronie o zaplanowanej na 23 sierpnia konferencji poświęconej pamięci ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych. Po tym, jak przedstawiciel Grecji minister Stavros Kontonis odmówił udziału w tym wydarzeniu, Tallin postanowił wprowadzić poprawki do sformułowania, jednocześnie nie zmieniając treści estońskiej interpretacji historii.

Nowy tekst o konferencji umieszczony na stronie estońskiego przedstawicielstwa różni się od pierwszej wersji, ale nadal wypacza treść rezolucji zatwierdzonej przez Parlament Europejski 2 kwietnia 2009 roku.

Dokument zatwierdzony przez Europarlament wzywa do ogłoszenia 23 sierpnia dniem pamięci „ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych". Mimo że chodzi w nim o zbrodnie popełnione przez niektóre reżimy komunistyczne w Europie, ostateczne sformułowanie nie zawiera słowa „komunizm".

W szeregu państw europejskich partie komunistyczne mają dość silną pozycję i ich aktywiści uważają, że potępienie tej ideologii jako takiej i przyrównanie jej do „stalinizmu" a tym bardziej nazizmu jest niesłuszne. Parlamentowi Europejskiemu w odróżnieniu od Estonii nie zabrakło tolerancji i zręczności dyplomatycznej, by wziąć to pod uwagę.

© Fotolia/ Olegphotor Ukraińcy będą musieli płacić za rodzenie dzieci

Początkowa wersja przygotowanego przez Tallin tekstu zawierała sformułowanie: „Konferencja pamięci ofiar komunizmu i nazizmu: spuścizna Europy XXI wieku — przestępstwa popełnione przez reżimy komunistyczne". Dwukropek w nazwie tematu konferencji daje podstawę do myślenia, że autorzy uważają nazizm za jedną z odmian komunizmu. Jednocześnie poza nawiasem sformułowania został hiszpański frankizm i włoski faszyzm — podkreśla agencja informacyjna.

Grecja złożyła oficjalny protest i oskarżyła Estonię o próbę odrodzenia atmosfery zimnej wojny i podeptanie wartości UE.