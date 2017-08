Iran może reaktywować wzbogacanie uranu w ekspresowym tempie

Iran może wznowić proces wzbogacania uranu do 20% w ciągu pięciu dni — oznajmił szef Organizacji Energii Atomowej Iranu Ali Akbar Salechi.

„Jeśli podejmiemy decyzję, będziemy mogli wznowić proces wzbogacania uranu do 20% najwyżej w ciągu 5 dni" — cytuje jego słowa Associated Press. Jednocześnie Salechi podkreślił, że Teheran nie jest zainteresowany takim scenariuszem. „Osiągnięcie porozumienia nie było tak łatwe, by po prostu je odrzucić. Jesteśmy przywiązani do tej transakcji i przestrzegamy jej" — podkreślił.

Wcześniej Iran zagroził wyjściem z porozumienia nuklearnego, jeśli USA rozszerzą sankcje.

W ramach zawartego w 2015 roku porozumienia w sprawie programu jądrowego Iran zrezygnował z większej części swoich zapasów uranu wzbogaconego do 20%.