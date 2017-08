„Nowych sankcji USA nie można pozostawić bez odpowiedzi"

Politolog Wiaczesław Smirnow na antenie radia Sputnik wyraził opinię, że zostaną podjęte odczuwalne a jednocześnie adekwatne kontrśrodki.

Jaka może być odpowiedź strony rosyjskiej?

„Powinna być odczuwalna, ale adekwatna, ponieważ są to sankcje personalne przeciwko osobom, których biznes jest związany z Koreą Północną. Odpowiednio kontrśrodki będą spersonalizowane w stosunku do amerykańskich biznesmenów lub polityków. Specjalnej reakcji na ten dodatek północnokoreańskich sankcji nie będzie. Ale nie można pozostawiać bez odpowiedzi jakichkolwiek sankcji" — powiedział Wiaczesław Smirnow.

Według niego amerykańskie sankcje, które odzwierciedlają konflikt wewnętrzny, w najbliższym czasie nie zostaną złagodzone.

„Sankcje nakładane przez Kongres i to, co proponuje Departament Stanu, to różne sankcje. Trump i parlamentarzyści grają w różne gry. Parlamentarzyści próbują odebrać Departamentowi Stanu część pełnomocnictw i Rosja jest tu narzędziem. Natomiast Trump chce sformułować dla opinii publicznej takie stanowisko: nie zawdzięcza swojego zwycięstwa Rosji i odczuwa wobec niej jeszcze więcej niechęci, niż jego oponenci. Za jakieś pięć lat dialog się wznowi. Ale dopóki w USA trwa wewnętrzna konfrontacja, przeciwko Rosji mogą być wprowadzane także ostrzejsze sankcje. Kiedy zmieni się tam prezydent, prawdopodobnie elity znajdą ciekawszy temat do pracy z opinią publiczną i innego wroga, na przykład, Chiny. Wówczas może się okazać, że amerykańskie media będą «wyznawać Rosji miłość»" — podkreślił Wiaczesław Smirnow.