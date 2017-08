„Nieuchronne w tej sytuacji": Moskwa przygotowuje odpowiedź na nowe sankcje USA

MSZ Rosji wyraża ubolewanie, że administracja Donalda Trumpa kontynuuje politykę Baracka Obamy i wnosi wkład w „konsekwentne niszczenie" stosunków dwustronnych.

© AFP 2017/ Behrouz Mehri Iran może reaktywować wzbogacanie uranu w ekspresowym tempie

Moskwa przystąpiła do pracy nad kontrśrodkami po nałożeniu przez USA sankcji na czterech Rosjan i jedną spółkę w celu wywarcia presji na KRLD. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow. „Przystępujemy do pracy nad nieuchronnymi w tej sytuacji kontrśrodkami" — czytamy w jego komunikacie na stronie resortu. Rosyjskim obywatelom objętym sankcjami USA zarzucają kontakty z północnokoreańskimi spółkami.

Według słów dyplomaty Waszyngton znów wszedł na te same grabie, próbując wywrzeć presję nowymi obostrzeniami. „W ostatnich latach Waszyngton musiał sobie przyswoić, że dla nas język sankcji jest nie do przyjęcia, w rozwiązywaniu realnych problemów podobne działania jedynie przeszkadzają. Na razie jednak nie wygląda na to, że zostały tam dostrzeżone tak oczywiste prawdy" — podkreślił Riabkow.

Wyraził ubolewanie, że administracja Trumpa nie może zrezygnować z tego trendu rozpoczętego przez Baracka Obamę. Od czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta jest to już czwarta runda wprowadzenia sankcji.

„Obrany jeszcze przez administrację Baracka Obamy kurs na konsekwentne niszczenie stosunków dwustronnych jest kontynuowany. Od czasu wprowadzenia się do Białego Domu nowej ekipy jest to już czwarty podobny incydent" — podkreślił wiceminister.

© Sputnik. Ilya Pitalev Trump: Kim Dzong Un zaczyna szanować USA

Według niego próby obecnych amerykańskich władz zmierzające do uzasadnienia swoich decyzji dążeniem do poprawy stosunków z Rosją są żenujące i nie przekonują. „Jednak nie tracimy nadziei, że głos rozsądku wcześniej czy później weźmie górę i nasi amerykańscy partnerzy uświadomią sobie brak perspektyw i szkody jakie niesie ze sobą rozkręcanie spirali sankcji" — podsumował Riabkow.