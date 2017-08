Zacharowa o „błękitnych hełmach" w Donbasie

Kijów (i to na najwyższym szczeblu) próbuje uchylić się od wykonania mińskich porozumień. Taka jest opinia MSZ Rosji.

Dzisiaj rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Maria Zacharowa skrytykowała pomysł prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki odnośnie wprowadzenia sił pokojowych ONZ do Donbasu. Pisze o tym w dzisiejszym wydaniu Rossijskaja Gazieta.

Dzień wcześniej ukraiński przywódca poinformował dziennikarzy, że zamierza osobiście przedstawić inicjatywę dot. sił pokojowych na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu w Nowym Jorku. Nie jest tajemnicą, że Kijów od dłuższego czasu ma taki pomysł. Po wprowadzeniu się do Białego Domu nowego prezydenta USA Poroszenko na jakiś czas się wycofał, by zorientować się, w którą stronę „nowy wiatr" wieje. Wygląda na to, że teraz prezydent Ukrainy złapał drugi oddech.

„Inicjatywy wysuwane przez przedstawicieli kijowskiego reżimu to oczywiste próby zagmatwania po raz kolejny procesu realizacji Mińska 2 i uchylenia się od wywiązania się z własnych zobowiązań — odparła Zacharowa. — Należy podkreślić, że zarówno sami uczestnicy wewnętrznego ukraińskiego konfliktu, a mianowicie Kijów, Donieck i Ługańsk, tak i różne struktury międzynarodowe i państwa bezpośrednio związane z procesem uregulowania przyznają, że jego podstawą jest uzgodniony przez strony konfliktu zatwierdzony przez przywódców państw normandzkiej czwórki i zaakceptowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ Kompleks działań w sprawie realizacji mińskich porozumień".

Jednocześnie szczególnie podkreśliła, że w tych dokumentach o ONZ-owskich błękitnych hełmach i uzbrojonych obserwatorach OBWE nie ma ani słowa. „Obecnie główne zadanie polega na sumiennej, konsekwentnej i kompletnej realizacji tez odnotowanych w tym Kompleksie działań" — podsumowała rosyjska dyplomatka.