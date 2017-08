„Ukraina w 1991 roku przechytrzyła Rosję"

Jednocześnie każdy myślący człowiek wie, że niespełnienie obietnicy to nie przebiegłość, tylko podłość. Przy czym w tym przypadku na skalę państwa. Zresztą na Ukrainie już od dawna posypał się system wartości ludzkich.

Na pytanie, jak w 1991 roku Ukrainie udało się zachować Krym, Krawczuk z dumą odparł: „Cały czas domagałem się solidarnej odpowiedzialności… I właśnie takie podejście solidarnej odpowiedzialności przy konstruktywnym dialogu z Rosją pozwoliło nam — nie zawaham się użyć tego słowa — przechytrzyć ją".

Na czym polegała „chytrość" Krawczuka? „Mówiliśmy o tym, że Krym stanowi nieodłączną część Ukrainy. Mówiliśmy również o tym, że Krym może zawierać dowolne umowy gospodarcze, społeczne, polityczne z Rosją — wyjaśnił. — Mówiliśmy, że Krym będzie mieć więcej praw i wolności do rozwiązywania takich kwestii". Jednak, jak przyznał Krawczuk, te obietnice nie zostały spełnione.

© Sputnik. Ukrainian Presidential Press Service Poroszenko ma sposób na odzyskanie Krymu i Donbasu

Jednocześnie podkreślił, że obecnie Ukraina sama płaci za tę „chytrość". „Trzeba było dać więcej praw i wolności. Nie przyswoiliśmy sobie tego dobrze… Kiedy to podejście, ta polityka została już zakłócona, zaczęło pojawiać się wiele problemów gospodarczych i politycznych na miejscach — posypał sobie głowę popiołem były prezydent. — Na trudną sytuację gospodarczą nałożyły się jeszcze dwie kwestie — językowa i religijna — i znacznie ją zaostrzyły. Niezwykle zaostrzyły… Przyczyną tego konfliktu, który powstał, było ograniczenie gospodarczych, społecznych i innych pełnomocnictw regionów". „Chcieliśmy rządzić wszystkim dookoła, jak było wcześniej, za bolszewików. I to doprowadziło do konfliktu" — podsumował Krawczuk.