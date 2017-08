Newsweek: Kto ma szansę w Rosji zastąpić Putina?

Najprawdopodobniej wybory prezydenckie w 2018 roku w Rosji, według „Newsweek”, wygra Władimir Putin, który zyskał sobie poparcie Rosjan dzięki przyłączeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej.

Amerykańskie tygodnik publikuje listę ewentualnych następców Putina na wypadek, gdyby zrezygnował on ze starania się o reelekcję.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation „NATO zorganizuje «starcie nie na żarty» z Serbią z powodu S-300"

Prezydent Rosji Władimir Putin najwyraźniej dobrze się czuje u sterów władzy. W niemożliwych do sprognozowania czasach płynie na fali popularności, dzięki przyłączeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej w 2014 roku, co prawdopodobnie przyniesie mu zwycięstwo w nadchodzących wyborach, pisze „Newsweek".

Czy obecny gospodarz Kreml będzie walczył o reelekcję, a może — jak twierdzi jego oponent Michaił Chodorkowski — odejdzie na emeryturę, kwestia jego następcy jest wciąż aktualna. „Newsweek" przeanalizował prognozę rosyjskiego ośrodka analitycznego „Polityka Petersburska", tworząc na tej podstawie listę ewentualnych następców obecnego prezydenta.

© AP Photo/ David J. Phillip Trump ogłosił stan klęski żywiołowej w Teksasie (wideo)

Nie dziwi, że jedyna osoba, której do tej pory udało się zająć miejsce Putina — Dmitrij Miedwiediew — zdaniem amerykańskiego tygodnika może zrobić to znowu. Miedwiediew rządził Rosją w latach 2008-2012 po tym, jak Putin wyczerpał przewidziany przez Konstytucję limit następujących po sobie kadencji.

Szanse na zwycięstwo ma też burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin, który jest o dziesięć lat starszy od Miedwiediewa. Wśród znanych postaci rosyjskiej polityki jest również gubernator obwodu tulskiego Aleksiej Diumin, w przeszłości osobisty ochroniarz Putina. Kariera polityczna Diumina dopiero się zaczyna — zasiadł on w fotelu gubernatora w ubiegłym roku.

© Sputnik. Andrey Olfert Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę balistyczną

Jak pisze „Newsweek", na to stanowisko mianował go Władimir Putin, który sam trafił do polityki ze służb bezpieczeństwa i w latach 90. bardzo szybko piął się po szczeblach kariery pod patronatem Borysa Jelcyna. Dlatego — według tygodnika — należy przyjrzeć się jego osobie.

Czwarte miejsce przypadło w udziale ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu, który, według sondaży opinii społecznej, jest najbardziej popularnym ministrem wśród Rosjan. Niedawno prezydent Putin wybrał się z nim na urlop na Syberię.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Jak długo potrwa operacja przeciwko terrorystom w Syrii?

Jako potencjalnego następcę obecnego gospodarza Kremla tygodnik wymienia też kobietę. Chodzi o przewodniczącą Rady Federacji Walentinę Matwijenko. Przez lata w polityce zdążyła ona obalić uprzedzenia dotyczące płci, zostając w 2003 roku pierwszą kobietą na stanowisku gubernatora Petersburga.Na szóstym miejscu znalazł się były ministr finansów Aleksiej Kudrin, który jest uważany za najbardziej liberalnego doradcę Putina. Na listę trafili też przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin i były rywal Miedwiediewa Igor Sieczin.

Wśród ewentualnych następców Putina znalazły się też dwie nieoczekiwane kandydatury: szef Czeczenii Ramzan Kadyrow i opozycjonista Aleksiej Nawalny.