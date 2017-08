Ambasador USA wyjaśnił, dlaczego zawieszono wydawanie wiz Rosjanom

— To smutne, że niektórzy rosyjscy komentatorzy oceniają to, co się dzieje, jako cyniczną próbę z naszej strony ukarania w taki sposób Rosjan w odpowiedzi na żądanie ograniczenia liczebności naszego personelu. To nie tak! To nie zemsta! — powiedział amerykański dyplomata.

Tefft podkreślił, że zawieszenie wydawania wiz Rosjanom jest wynikiem decyzji rosyjskich władz, a nie odpowiedzią na nią.

— Oczekiwaliśmy, że strona rosyjska nie posunie się do tego — dodał.

Powiedział też, że Amerykanie robią wszystko, aby poprawić sytuację wizową.