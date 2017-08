Izba Społeczna zwróci się do OBWE z powodu odmowy Estonii akredytować Rossiyę Segodnya

Przewodnicząca komisji Izby Społecznej Rosji ds. rozwoju dyplomacji społecznej, współpracy humanitarnej i tradycyjnych wartości Jelena Sutormina zamierza zwrócić sie do OBWE w związku z odmową estońskiego przewodniczącego UE dać dziennikarzom Rossiya Segodnya akredytację do pracy przy nieformalnym spotkaniu szefów MSZ UE w Tallinie.

„Z tego powodu zwrócimy się do OBWE. To nie pierwsza odmowa władz Estonii w stosunku do naszych dziennikarzy. Tym razem jest kompletnie pozbawiona powodów. Jestem zszokowana tym, jak w krajach nadbałtyckich stale widzi się w rosyjskich dziennikarzach jakieś zagrożenie. Estońskie władze w pełni ignorują jedną z głównych zasad demokratycznych państw europejskich — wolność mediów" — powiedziała agencji RIA Nowosti Sutormina.

Sekretarz generalny Europejskiej Federacji Dziennikarzy Ricardo Gutierrez nazwał wczesniej odmowę akredytacji MIA Rossiya Segodnya przy nieformalnym spotkaniu szefów MSZ Unii Europejskiej w dniach 7-8 września w Tallinie poważnym atakiem na swobodę mediów.