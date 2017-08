USA: „Ukraina nie powinna wdrażać własnego programu nuklearnego"

Nie sądzę, aby broń jądrowa była czymś pozytywnym dla Ukrainy. Nie chciałbym, aby ponownie uruchomiono ten proces – podkreślił amerykański dyplomata. Jak dodał, teraz przed Kijowem stoi wiele problemów w sferze bezpieczeństwa.

Volker powiedział też, że Ukraina na razie nie jest gotowa do członkostwa w NATO.

– Ukraina jest niezależnym państwem i nikt nie może jej mówić, kiedy przyłączyć się do sojuszu. Nie oznacza to jednak, że Ukraina jest blisko tego, aby otrzymać zaproszenie do członkostwa w NATO – zaznaczył specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy.