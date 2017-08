Izrael grozi, że przestanie finansować ONZ

Podczas pierwszej wizyty sekretarza generalnego ONZ António Guterresa w Izraelu zostanie poruszona kwestia tego, że izraelskie władze więcej nie będą „tolerować niechętnego stosunku” do swego kraju wewnątrz organizacji - powiedziała wiceminister spraw zagranicznych Izraela Cippi Chotoweli.

Wcześniej rzecznik prasowy sekretarza generalnego ONZ Stefan Dyuzharrik zapowiedział, że Guterres podczas swojej wizyty w Izraelu i Palestynie w przyszłym tygodniu spotka się z przywódcami obu krajów.

— Dążymy do radykalnej zmiany nastawienia ONZ do Izraela. Nadszedł czas, aby bezpośrednio przedstawić tę kwestię podczas sesji i jednoznacznie rozwiązać ją – podkreśliła Chotoweli, cytowana przez „Times Of Israel”.

Według jej słów, jeśli ONZ „nie zmieni znacząco swego nastawienia, to straci i poparcie, i finansowanie” ze strony Izraela i innych państw. Jak dodała, USA też zmieniły swoje stanowisko, jasno dając do zrozumienia, że więcej nie będą tolerować niechętnego stosunku do Izraela.

Podczas spotkania zostanie również omówiona kwestie wzmocnienia misji ONZ w Libanie.