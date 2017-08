© AFP 2017/ Jim Watson Media: Trumpowi nie podobają się nowe sankcje przeciwko Rosji

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje przeciwko Rosji w związku z sytuacją na Ukrainie w 2014 roku, po czym były one wielokrotnie rozszerzane.

„Uważam, że sankcje są tępym narzędziem. Co do tego nie ma wątpliwości i wszyscy to rozumieją” — powiedział w wywiadzie dla stacji radiowej „Echo Moskwy”.

„Ale wybór, który wtedy stał przed administracją Baracka Obamy, był następujący: «czy chcecie toczyć wojnę z Rosją?»” — wyjaśnił ambasador.

Zatem według niego sankcje były potrzebne, aby „wyrazić brak zgody dla naruszania prawa międzynarodowego”.