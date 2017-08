„USA same postanowiły zmniejszyć liczbę pracowników w Rosji”

„To nie była decyzja, to była propozycja dla strony amerykańskiej. I to właśnie amerykańska strona podjęła decyzję o redukcji swojego personelu. To absolutnie nie było żądanie Rosji. Zasugerowaliśmy, a oni zrobili tak, jak zrobili” — powiedziała w wywiadzie dla rosyjskich mediów.

© AFP 2017/ Brendan Smialowski Ambasada Rosji w USA: Wzajemne wbijanie sobie szpilek to nie nasz wybór

Latem Moskwa zaleciła redukcję amerykańskich misji dyplomatycznych w Rosji o 755 osób — do 455 pracowników. W ten sposób Moskwa zrównała liczbę pracowników amerykańskich misji dyplomatycznych z liczbą pracowników rosyjskich misji w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto Rosja wstrzymała użytkowanie przez ambasadę USA magazynów przy ulicy Dorożnej i letniej rezydencji w Srebrnym Borze. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych działania te były odpowiedzią na antyrosyjską politykę i przyjęte przez Kongres nowe antyrosyjskie sankcje.

Następnie Stany Zjednoczone zawiesiły procedurę wydawania wiz nieimigracyjnych w całej Rosji. Od 1 września procedura ta zostanie wznowiona, ale tylko w ambasadzie USA w Moskwie. Waszyngton wyjaśnił innowacje zmniejszeniem liczby pracowników misji dyplomatycznej. Wcześniej amerykańskie wizy wydawały również konsulaty w Petersburgu, Jekaterynburgu i Władywostoku.

Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że problemy z wydawaniem wiz są związane z niewystarczającą wydajnością pracy departamentów wizowych amerykańskich przedstawicielstw.