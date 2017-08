Rosja w ukraińskim projekcie ustawy o reintegracji Donbasu zostanie nazwana „krajem agresorem”, powiedziała przedstawicielka prezydenta Ukrainy w Radzie Najwyższej Iryna Łucenko na antenie ukraińskiego 5. kanału.

Według niej projekt ustawy „jest w 99,9% ukończony i gotowy do rejestracji w parlamencie”. Łucenko dodała, że Ukraina odbyła w tej kwestii konsultacje z krajami „normandzkiej czwórki” (Rosja, Ukraina, Niemcy, Francja) i USA.

„Po raz pierwszy na poziomie legislacyjnym zostanie wprowadzone pojęcie, że Rosja jest krajem agresorem” — powiedziała.

Łucenko dodała, że w projekcie ustawy o reintegracji Donbasu jest bezpośrednie powiązanie do art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych w kwestii samoobrony.

„Oznacza to, że Ukraina ma prawo do samoobrony. To nie jest wojna, lecz samoobrona, a to dlatego, aby Międzynarodowy Fundusz Walutowy zapewniał nam fundusze, to jest dla inwestorów” — wyjaśniła.

Wcześniej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował o planach przedłożenia Radzie Najwyższej projektu ustawy o reintegracji Donbasu. Zdaniem deputowanych dokument przewiduje uznanie niekontrolowanych przez Kijów terytoriów Donbasu za „okupowane” i przejście ukraińskich służb bezpieczeństwa do formatu „operacji wojskowej”.

Analityk polityczny Międzynarodowej Organizacji Monitorującej CIS-EMO Stanisław Byszok uważa, że ​​Kijów szuka powodów do odmowy z zobowiązań na niekontrolowanych terytoriach.

„Najważniejszą rzeczą jest, jakie obowiązki dla siebie Kijów wykluczy na poziomie formalnym. Jeśli Kijów twierdzi, że Rosja, jak mówią, jest «krajem agresorem» i w Donbasie trwa «wojna z Rosją», a nie konflikt wojskowy z elementami wojny domowej, to nie powinien poważnie traktować, powiedzmy, DRL i ŁRL i ich przedstawicieli. To znaczy, jeśli nie chcą zażegnać konfliktu, to mówią, że rzekomo istnieje «czynnik zewnętrzny», który na to wpływa, a wtedy można zamrozić tę sytuację, odmówić wypłat świadczeń socjalnych na tym terytorium i jego przywrócenia. Ten dokument należy nazywać nie «planem reintegracji Donbasu», lecz «planem formalnej rezygnacji z Donbasu». Kijów i Waszyngton myślą w ten sposób: odnosząc się do faktu, że «winę za wszystko ponosi Rosja», ogłośmy półoficjalnie, że obszar ten nie jest już nasz, niech zajmuje go Moskwa, pomaga w przywróceniu” — powiedział Stanisław Byszok na antenie radia Sputnik.