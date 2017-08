Amerykanie wyjaśnili Rosji swoją nową strategię w Afganistanie

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, we wtorek w Moskwie odbyło się spotkanie wiceministra spraw zagranicznych Rosji Igora Morgułowa i ambasadora USA Johna Teffta.

„Amerykańska strona udzieliła wyjaśnień w związku z ogłoszoną przez prezydenta Donalda Trumpa nową strategią USA w Afganistanie i Azji Południowej. Strona rosyjska wystosowała szereg wymagających wyjaśnień kwestii zarówno pod względem parametrów, jak i sposobów obecności wojskowej USA w Islamskiej Republice Afganistanu” — czytamy.

Strona rosyjska na spotkaniu zwróciła uwagę na ukierunkowanie nowej strategii USA na siłowe rozwiązanie afgańskiego problemu.

„Szczególną uwagę zwrócono na brak przejrzystości w działaniach amerykańskich wojskowych, co wywołuje u Rosji i innych regionalnych partnerów uzasadnione obawy. Podkreślono, że Moskwa nie podziela stanowiska Waszyngtonu odnośnie selektywnej presji na poszczególne kraje regionu, opowiada się za równoprawnym współdziałaniem i koordynacją podejść do rozwiązywania sytuacji w Afganistanie z uwzględnieniem interesów wszystkich państw regionu bez wyjątku. Wśród oczywistych niedostatków strategii jest brak w niej zadania walki z afgańskim zagrożeniem narkotykowym, a także kompleksowego podejścia do walki z rozprzestrzenianiem się wpływu Państwa Islamskiego w Afganistanie” — czytamy w komunikacie MSZ.

Dyplomaci obu krajów omówili również temat możliwości współdziałania Rosji i USA w Afganistanie w formatach dwustronnych i wielostronnych.

W poniedziałek prezydent USA ogłosił nową amerykańska strategię działania w Afganistanie. Trump odmówił komentarza odnośnie wojskowych aspektów strategii, ale dał jasno do zrozumienia, że nie będzie szybkiego wycofania wojsk z Afganistanu. Wyraźnie również określił rolę Pakistanu w afgańskim uregulowaniu: pod adresem Islamabadu zabrzmiała bezpośrednia groźba, że może „dużo stracić”, jeśli nadal będzie ukrywać terrorystów na swoim terytorium. Trump oświadczył, że USA nie będą już wykorzystywać swojej armii do budowania demokracji na świecie.