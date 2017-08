Taką opinię przedstawił szef Katedry Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego Wydziału Prawa MGU Suren Awakjan.

Wcześniej rzeczniczka prezydenta Ukrainy w Radzie Najwyższej Iryna Łucenko oznajmiła, że Rosja w projekcie ukraińskiej ustawy o reintegracji Donbasu będzie określana jako agresor. Według niej projekt ustawy „w 99,9% jest zakończony i jest gotowy do rejestracji w parlamencie".

„Nie widzę tu elementu prawnego, jest to element polityczny. Przecież kiedy mówimy o ukraińskich przywódcach też niekiedy nie przebieramy w słowach, również to robią. Niestety nie widzę perspektywy powstrzymania tego" — powiedział Awakjan RIA Novosti.

Zdaniem eksperta na arenie międzynarodowej uznanie Rosji za agresora zostanie poparte. „Arena międzynarodowa nie wie, jak reagować na ukraińskie stosunki wewnętrzne. Widzą tylko jedno: wszystko, co tam się dzieje, to rzekomo intrygi Rosji. Pod tym względem to, co robi kierownictwo Ukrainy, będzie miało poparcie" — uważa.

Awakjan jest pewien, że szczególna pozycja, której chce Donbas, ureguluje sytuację na Ukrainie tylko na jakiś czas. „Na jakiś czas to uporządkuje, a dalej to jak z leczeniem alkoholika: najpierw coś mu zaaplikowali i poczuł się lepiej, a potem mimo wszystko upija się i pije dalej" — powiedział.

„Nie ma żadnej gwarancji, że ugoda jest rozwiązaniem idealnym" — podsumował Awakjan.