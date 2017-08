Schroeder na tle skandalu z nominowaniem go do rady dyrektorów Rosnieftu wezwał, aby nie demonizować Federacji Rosyjskiej.

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder potwierdził w środę plany wejścia do rady dyrektorów Rosnieftu, mimo krytyki niemieckiej opinii publicznej i mediów. Polityk wezwał, aby nie demonizować Rosji, donosi agencja DPA.

„Zrobię to, chodzi o moje życie, tu decyduję ja, a nie niemiecka prasa”, powiedział socjaldemokrata na imprezie przedwyborczej w małym miasteczku w Dolnej Saksonii, na czele której stał przed przyjazdem do Berlina. Zdaniem Schroedera na wysokim stanowisku będzie chronił bezpieczeństwa energetycznego Niemiec i całej Europy.

„Demonizacja Rosji nikomu nie pomoże” — powiedział były kanclerz. Dodał, że Rosnieft „nie jest jedną z rąk rosyjskiego rządu”, a do rady dyrektorów spółki wejdzie wielu obywateli innych krajów. „Nie będzie można mnie wykorzystać” — stwierdził Schroeder, którego wiele mediów oskarża o to, że po jego nominacji będzie reprezentować interesy rosyjskiego przywództwa.

Schroeder był szefem gabinetu ministrów Niemiec od 1998 do 2005 roku, był ostro krytykowany w ojczyźnie po tym, jak 11 sierpnia rosyjski rząd przedstawił jego kandydaturę do rady dyrektorów Rosnieftu. Spółka 29 września w Petersburgu przeprowadzi nadzwyczajne zebranie akcjonariuszy. Sam Schroeder nazwał swoją decyzję „osobistą sprawą” i oskarżył partię kanclerz Niemiec Angeli Merkel o próbę podniesienia swojego ratingu kosztem socjaldemokratów w okresie przygotowań do wrześniowych wyborów do Bundestagu.