Putin podziela gotowość Macrona do dialogu

Kreml zapoznał się z wywiadem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Władimir Putin podziela jego gotowość do dialogu z Rosją.

Oświadczył to dziennikarzom rzecznik prasowy przywódcy państwa rosyjskiego Dmitrij Pieskow.

Francja i Rosja rozmijają się w kwestii sytuacji na Ukrainie, lecz są solidarne w tym, co się tyczy polityki klimatycznej — oznajmił Macron w wywiadzie dla czasopisma Le Point. Dodał, że jest wspólny postęp w kwestii syryjskiej.

„Niewątpliwie zapoznaliśmy się z tym wywiadem. Rzeczywiście wysoko sobie cenimy gotowość i chęci prezydenta Francji, by prowadzić dialog z naszym państwem. Jest to absolutnie wzajemny zamiar. Prezydent Putin również go podziela, nie wykluczając kwestii, w których znacznie się rozmijamy" — oznajmił Pieskow dziennikarzom, komentując pytanie o reakcję Kremla na wywiad Macrona.

Jednocześnie rzecznik prasowy prezydenta Rosji podkreślił, że strony nie łączą „pewnego kompleksu sprzeczności z perspektywą rozwoju stosunków w ogólnym zarysie".

„Absolutnie zgadzamy się z podejściem, gdy różnice w poglądach w tych czy innych sprawach regionalnych i międzynarodowych nie powinny przeszkadzać w kontynuacji i rozszerzeniu dialogu. Pod tym względem poglądy Moskwy korespondują z takim podejściem przywódcy państwa francuskiego" — podkreślił.