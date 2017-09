Porozumienie o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską w piątek w pełni weszło w życie, co otwiera drogę do wdrożenia postanowień dotyczących współpracy w dziedzinie obrony, zapobiegania konfliktów, opodatkowania, finansów publicznych, walki z terroryzmem, migracji i kontroli granicznej.

© Sputnik. President of the Ukraine Press-Service Poroszenko dopatrzył się w stowarzyszeniu Ukrainy z UE „porażki Kremla”

W związku z tym władze Ukrainy już obiecały nowy etap reform, a w perspektywie przystąpienie kraju do Unii Europejskiej i NATO. Z kolei zapytani przez RIA Novosti eksperci uważają wejście stowarzyszenia w życie jedynie za formalną procedurę. Wyrazili wątpliwości co do skuteczności reform i perspektyw integracji do euroatlantyckich struktur. Ponadto, jak uważają eksperci, porozumienie przekształca ukraińską gospodarkę w surowcowy dodatek i jest „aktem kapitulacji”.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko porównał wejście w życie porozumienia o stowarzyszeniu z Unią Europejską z „szeroką euroatlantycką autostradą”, która doprowadzi kraj do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Ukraiński przywódca obiecał również nowy etap reform, które jego zdaniem będą wymagać maksymalnych wysiłków i zjednoczenia wszystkich gałęzi rządu, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego w celu „budowy lepszej europejskiej przyszłości dla ukraińskiego narodu”.

„Nasze wspólne wysiłki doprowadzą do tego, że Ukraina stanie się członkiem UE. Stanie się tak dlatego, ponieważ my przede wszystkim w to wierzymy” — powiedział Poroszenko w przeddzień wejścia porozumienia w życie.