Podobne oświadczenia mają charakter propagandowy i są bezpodstawne — oznajmił deputowany Dumy Państwowej Konstantin Zatulin (partia Jedna Rosja).

Wcześniej szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Hrycak w liście do szefa FSB Aleksandra Bortnikowa oskarżył rosyjskie służby specjalne o przygotowywanie zamachów w Odessie, Charkowie, Chersoniu i innych miastach oraz o to, że Rosja szuka powodu do rozpoczęcia na Ukrainie zakrojonej na dużą skalę operacji zbrojnej.

«Ta służba bezpieczeństwa w rzeczywistości stała się dla narodu ukraińskiego służbą niebezpieczeństwa, ponieważ najwyraźniej sama jest związana z organizacją ataków terrorystycznych na terytorium DRL i ŁRL, to co najmniej… Oczywiście krzyczą najgłośniej «łapać złodzieja», ponieważ sami są w to uwikłani» — oznajmił RIA Novosti Zatulin, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami Dumy Państwowej Rosji.

Deputowany także podkreślił, że do postawienia jakichkolwiek zarzutów trzeba mieć bazę dowodów, lecz na Ukrainie «żadnych dowodów, żadnych procesów sądowych czy innych, które potwierdziłyby jakikolwiek udział w rzekomych zamachach w rzeczywistości nie ma i być nie może».

«Co więcej ukraiński wymiar sprawiedliwości do tej pory nie poradził sobie ze złapaniem winnych tragedii w Odessie 2 maja 2014 roku. Na wszelkie możliwe sposoby wymiguje się przed zakończeniem śledztwa w sprawie ofiar na Majdanie» — przypomniał parlamentarzysta. Zdaniem Zatulina szef SBU składa podobne oświadczenia «wyłącznie w celach propagandowych». Parlamentarzysta przypomniał, że dosłownie dzień wcześniej Hrycak opowiedział się za wprowadzeniem zakazu i odpowiedzialności karnej za odwiedzanie Rosji przez ukraińskich deputowanych, polityków i działaczy społecznych.

«Żadne słowa tego pana w najmniejszym stopniu nie mogą być traktowane jako prawda, jest to typowy dla obecnej Ukrainy urzędnik, działacz polityczny, który próbuje zyskać punkty, popisując się swoją rusofobią» — oznajmił deputowany.