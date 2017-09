„Rosja stworzy warunki do dialogu KRLD i Korei Południowej"

© REUTERS/ KCNA Korea Północna szykuje się do kolejnych wystrzałów rakietowych

Potęgowanie konfrontacji zbrojnej wokół problemu północnokoreańskiego jest niedopuszczalne, ważne jest powstrzymywanie się przed nieprzemyślanymi krokami — oznajmiła przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko.

„W obecnej sytuacji bardzo ważne jest powstrzymywanie się przed pochopnymi krokami. Wszystkie oświadczenia przywódców światowych potęgujące konfrontację zbrojną mogą jedynie uruchomić kolejny obrót spirali konfliktu. To niedopuszczalne" — zacytowało przewodniczącą biuro prasowe Rady Federacji.

Zdaniem Walentyny Matwijenko jest oczywiste, że rozwiązanie problemu nuklearnego Korei Północnej mieści się w nurcie przestrzegania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i wznowienia normalnego dialogu koreańskiego , który należy prowadzić na wszystkich forach. Wyraziła nadzieję, że taki dialog uda się zorganizować podczas zgromadzenia Związku Parlamentarnego w październiku.

Liczymy na to, że delegacje parlamentarne Korei Północnej i Korei Południowej wezmą udział w zaplanowanym na październik w Petersburgu 137. Zgromadzeniu Związku Międzyparlamentarnego. Według naszej informacji obie delegacje już wyraziły zamiar wzięcia udziału w forum. Jesteśmy gotowi do stworzenia wszystkich niezbędnych warunków do ich konstruktywnego i poufałego kontaktu „na marginesie" Zgromadzenia — powiedziała. Zdaniem przewodniczącej jest to możliwe jedynie pod warunkiem woli politycznej stron.

Jak podkreśliła Matwijenko, wzrost napięcia wokół Półwyspu Koreańskiego jest niepokojący.Próby jądrowe, o których świat dowiedział się w ostatnich dniach, znów pokazały, jak duże jest zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko w regionie, ale również całej ludzkości" — powiedziała.

Według słów Matwijenko Rosja nigdy nie pozostawała na uboczu w procesie rozwiązywania tego problemu, zajmując konkretne stanowisko: sytuację na Półwyspie Koreańskim trzeba uregulować tylko środkami polityczno-dyplomatycznymi. „Dzisiaj ta postawa zyskała szerokie poparcie międzynarodowe. Został opracowany rosyjsko-chiński plan, MSZ Japonii stwierdziło zbieżność naszych podejść" — podkreśliła.