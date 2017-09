Putin o USA: trudno prowadzić dialog z ludźmi, którzy mylą Austrię z Australią

© Sputnik. Alexander Natruskin Duma Państwowa zareagowała na oskarżenia SBU o przygotowywanie zamachów na Ukrainie

«To ich prawo, co innego, że zostało to zrobione po chamsku» — powiedział Putin na konferencji prasowej podsumowującej wyniki szczytu BRICS w Chinach, mówiąc o ograniczeniu liczebności personelu rosyjskich misji dyplomatycznych w USA. Według niego to nie służy amerykańskim partnerom. «Trudno prowadzić dialog z ludźmi mylącymi Austrię z Australią. Ale nie da się z tym nic zrobić. Najwyraźniej taki jest poziom kultury politycznej pewnej części amerykańskiego establishmentu» — podkreślił rosyjski przywódca.