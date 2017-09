Syn Nikity Chruszczowa, Siergiej, który jest profesorem na Uniwersytecie Browna w USA, opowiedział, dlaczego jego ojciec w 1954 roku oddał Krym Ukrainie i wyraził pogląd, że za tym nie było żadnej polityki.

Ojciec oddał Ukrainie Krym, bo jeśli spojrzymy na mapę, to Krym przyczepiony jest do Ukrainy, a kiedy zaczęto zajmować się tam gospodarką, a co najważniejsze budować ten kanał, który teraz niestety zakopano, Państwowa Komisja Planowania oświadczyła, że najlepiej, jeśli budowa będzie prowadzona w ramach jednego podmiotu prawnego i przekazano Ukrainie tak samo, jak przekazano wiele regionów — cytuje Chruszczowa stacja telewizyjna „112 Ukraina”.

Według niego „nie było żadnej polityki, żadnej, jak to mówi się w Rosji, próby zadowolenia ukraińskiej biurokracji, nawet prezentu dla mojej mamy, która urodziła się na zachodniej Ukrainie”. „To była decyzja strukturalna i prawidłowa. Krym zaczął się odradzać, posadzono wiele winogrona” — dodał Chruszczow.

Obwód krymski był częścią RFSRR do 19 lutego 1954 roku, kiedy Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydało dekret o przekazaniu obwodu Ukraińskiej SRR. Za inicjatora dekretu uważany jest radziecki lider Nikita Chruszczow, który przez długi czas pracował na Ukrainie. Po upadku ZSRR Krym stał się częścią Ukrainy.

Zanim pojawi się most, czyli jak wygląda podróż na Krym

Krym znów stał się częścią Rosji po referendum, które odbyło się w marcu 2014 roku, na którym 96,77% wyborców republiki Krymu i 95,6% mieszkańców Sewastopola głosowało za przystąpieniem do Federacji Rosyjskiej. Krymskie władze przeprowadziły referendum po zamachu stanu na Ukrainie w lutym 2014 roku. Ukraina nadal uważa ​​Krym za swoje, ale tymczasowo okupowane terytorium.

Rosyjskie przywództwo wielokrotnie oświadczało, że mieszkańcy Krymu w sposób demokratyczny, zgodnie z prawem międzynarodowym i kartą Narodów Zjednoczonych zagłosowali za zjednoczeniem się z Rosją. Zdaniem prezydenta Federacji Rosyjskiej kwestia Krymu „jest ostatecznie zamknięta”.