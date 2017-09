USA zaopatrzą w broń Koreę Południową

Prezydent USA Donald Trump podczas rozmów z prezydentem Republiki Korei wyraził zgodę na dostawę broni do Korei Południowej - podaje Biały Dom.

Korea Południowa uzyskała zgodę Donalda Trumpa na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego na kwotę kilku miliardów dolarów. Poza tym strony porozumiały się w sprawie zniesienia ograniczenia wagi głowic bojowych w Korei Południowej.

«(Trump i Moon Jae-in — red.) obiecali, że wzmocnią wspólny potencjał wojskowy. Prezydent Trump zasadniczo poparł inicjatywę Korei Południowej dotyczącą zniesienia ograniczeń wielkości głowic na ich rakietach. Prezydent Trump w zasadzie wyraził zgodę na zakup przez Koreę Południową amerykańskiej broni i sprzętu na kwotę wielu miliardów dolarów» — poinformowała administracja prezydenta USA.

Obecnie Seul ma prawo do samodzielnego tworzenia rakiet o zasięgu do 800 km i wagi głowic bojowych do 500 km, jednak teraz te ograniczenia zostaną zniesione.

«Prezydent Trump potwierdził zobowiązania USA w zakresie ochrony swojego terytorium i sojuszników z wykorzystaniem wszystkich środków dyplomatycznych, potencjału konwencjonalnego i nuklearnego» — poinformował Biały Dom.

Zgoda prezydenta USA Donalda Trumpa na zakup przez Koreę Południową amerykańskiego sprzętu wojskowego i broni ma nieprzemyślany i impulsywny charaktery i może doprowadzić do dalszego zaostrzenia sytuacji na Półwyspie Koreańskim — oznajmił RIA Novosti dyrektor Centrum Analizy Światowego Handlu Bronią Igor Korotczenko. — Nawet jeśli takie dostawy rozpoczną się, to odwrotnie nasilą wzajemną konfrontację».

Według niego sytuację wokół Korei Północnej można rozwiązać tylko środkami polityczno-dyplomatycznymi. Podkreślił, że trzeba zwrócić uwagę na oświadczenie wiceministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Riabkowa, że rozbudowa systemu obrony przeciwrakietowej THAAD w pobliżu rosyjskiej granicy może popchnąć Moskwę do reakcji wojskowej na te działania.