Kijów: Rosja przechwyciła naszą inicjatywę ws. misji pokojowej w Donbasie

«Autorem inicjatywy dotyczącej misji pokojowej jest Petro Poroszenko. Wówczas mówili, że to nierealne. Teraz Putin próbuje przechwycić inicjatywę. Wszystko jest realne» — napisał Kuleba na Twitterze.

Na szczycie BRICS Putin oznajmił, że popiera pomysł wysłania sił pokojowych na Ukrainę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników OBWE. Rozwiązaniem tej kwestii trzeba się zająć po rozdzieleniu stron, wycofaniu ciężkiego sprzętu i nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami proklamowanych w trybie jednostronnym DRL i ŁRL.

Putin zlecił MSZ zgłoszenie pod obrady ONZ rezolucji pozwalającej na zapewnienie bezpieczeństwa misji ONZ na Ukrainie po spełnieniu szeregu warunków. Wcześniej Poroszenko oznajmił, że przedstawi inicjatywę wysłania do Donbasu misji pokojowej ONZ na Zgromadzeniu Ogólnym we wrześniu. Jednocześnie sama organizacja oznajmiła, że ONZ nie przygotowuje się do wysłania misji pokojowej do Donbasu, podjęcie każdej decyzji wymaga zgody wszystkich stron.