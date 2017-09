Dyskusja w RB ONZ nt. prób jądrowych KRLD: zdania są podzielone

Jedynym praktycznymi rezultatem spotkania jest propozycja stałego przedstawiciela USA polegająca na opracowaniu projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Dokument ma zostać omówiony i poddany pod głosowanie w ciągu tygodnia.

Stanowisko Rosji

Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzja ostrzegł Pjongjang, że próby jądrowe grożą KRLD poważnymi skutkami, ale jednocześnie wezwał wszystkie strony do dialogu.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Łukaszenka uspokaja: Nie mamy zamiaru na nikogo napadać

«Nie może nie martwić to, że kierownictwo KRLD swoimi działaniami skierowanymi na podważenie globalnego reżimu nieproliferacji stwarza poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i na całym świecie. Kontynuowanie takiej linii grozi poważnymi konsekwencjami samej Korei Północnej. Jednocześnie jest dla nas oczywiste, że problem Półwyspu Koreańskiego nie ma wojskowego rozwiązania» — powiedział dyplomata.

Według niego kontynuowanie przez kierownictwo KRLD kursu na osłabienie reżimu nieproliferacji grozi poważnymi skutkami dla samego Pjongjangu, lecz wojskowego rozwiązania problemów Półwyspu Koreańskiego nie ma.

Stanowisko USA

Nikki Haley w swoim przemówieniu oświadczyła, że USA kategorycznie odrzucają propozycje zawieszenia wspólnych ćwiczeń z sojusznikami na Półwyspie Koreańskim w zamian za zawieszenie prób rakietowych i jądrowych Pjongjangu. Na tym właśnie polega plan forsowany od początku lipca przez Chin i Rosja.

«Inicjatywa «zamrożenia w odpowiedzi na zamrożenie» jest znieważająca…żadne państwo nie zdecydowałoby się na to» — oznajmiła w ostrym tonie.

© Sputnik. Alexey Agarishev Żelazna kurtyna znowu podzieli świat

Jednocześnie Haley wyraziła opinię, że północnokoreański prezydent Kim Dzong Un domaga się wojny. Według słów dyplomatki Waszyngton tego nie chce, lecz jest gotów bronić się i bronić swoich sojuszników. «Wojna to nie to, czego chcą USA, więc jej nie chcemy, ale będziemy bronić naszych sojuszników i swojego terytorium» — powiedziała Haley. Stała przedstawicielka USA oznajmiła także, że Waszyngton uważa każde państwo prowadzące interesy z Pjongjangiem za promotora programu jądrowego KRLD oraz wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do maksymalnie ostrych działań przeciwko Korei Północnej.

«Nadszedł czas, by wykorzystać wszystkie metody dyplomatyczne, by skończyć z tym kryzysem, oznacza to szybkie wprowadzenie najostrzejszych sankcji, które pozwolą na powrót do dyplomacji… Tylko najostrzejsze sankcje pozwolą nam na rozwiązanie tego problemu środkami dyplomatycznymi» — powiedziała Haley.

Stanowisko Chin

Stały przedstawiciel Chin przy ONZ Liu Jieyi odparł, że plan uregulowania kryzysu na Półwyspie Koreańskim jest w pełni realistyczny i wykonalny, wszystkie strony powinny go przemyśleć.

«Chiny i Rosja wspólnie zaproponowały plan uregulowania kryzysu na Półwyspie Koreański. Wspólny rosyjsko-chiński plan jest realistyczny i wykonalny…Mamy nadzieję, że wszystkie strony uważnie go przemyślą i wezmą w nim aktywny udział» — oznajmił Liu Jieyi.

Przedstawiciel Chin podkreślił także, że Chiny nie pozwolą, by na Półwyspie Koreańskim została rozpętana wojna i «zapanował chaos», kryzys na zostać zażegnany środkami dyplomatycznymi.