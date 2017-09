MSZ Rosji zaczęło przygotowywać pozew przeciwko USA ws. mienia dyplomatycznego

„Zwróciliśmy się do wielu osób, którzy rozumieją, jak to wszystko jest zorganizowane” — powiedział Ławrow. Według niego pozew zostanie złożony do amerykańskiego sądu, aby sprawdzić, jak to określił prezydent Rosji Władimir Putin, „jak skutecznie działa chwalony amerykański system sądowniczy”. Jednocześnie nie określił, jak długo może zająć przygotowanie pozwu.

© Sputnik. Alexander Yuriev USA zamykają rosyjski Konsulat w San Francisco

Ławrow zaznaczył również, że powodem tego nie było zamknięcie rosyjskich misji dyplomatycznych, ale fakt, że „została odebrana nasza własność”.

We wtorek minister spraw zagranicznych Rosji poinformował sekretarza stanu USA Rexa Tillersona o zamiarze Moskwy zwrócenia się do sądu w związku z niezgodnymi z prawem działaniami Waszyngtonu w odniesieniu do rosyjskiego mienia dyplomatycznego.

Wcześniej Waszyngton postanowił zamknąć i zająć pomieszczenia Konsulatu Generalnego Rosji w San Francisco, misji handlowej w Waszyngtonie i jej oddziału w Nowym Jorku. Ponieważ pierwsze dwa obiekty są państwową własnością Federacji Rosyjskiej, Moskwa uważa ​​ich przejęcie za jawnie wrogi akt i wezwała władze USA do zwrócenia obiektów dyplomatycznych.