Siły pokojowe ONZ w Donbasie

W uregulowaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy można zaobserwować zasadniczy zwrot — prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował wprowadzenie do strefy działań wojennych Sił pokojowych ONZ. Wcześniej nalegał na to Kijów, a Moskwa — przeciwnie — odnosiła się do zaangażowania „błękitnych hełmów" sceptycznie.Tłumacząc zmianę podejścia Kremla, przedstawiciele Rosji mówią m.in. o konieczności przejęcia inicjatywy — to prezydent Ukrainy Petro Poroszenko miał zamiar zaproponować wprowadzenie do Donbasu Sił pokojowych ONZ w swoim przemówieniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ pod koniec września. Jednak Władimir Putin go wyprzedził i obecnie Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie w pierwszej kolejności omawiać wniesiony już przez Moskwę projekt rezolucji ws. Donbasu — z rosyjskimi, a nie ukraińskimi propozycjami.

Na tym tle nie dziwi fakt, że pierwsze reakcje Kijowa na inicjatywę rosyjskiego prezydenta były sceptyczne. Taka odpowiedź Ukrainy kontrastowała z pozytywną oceną ze strony Niemiec — jednego z kluczowych krajów UE, członka „czwórki normandzkiej".

© Sputnik. Alexandr Maksimenko Ukraina: amnestia dla uczestników walk w Donbasie

Prezydent Rosji ogłosił swoją nową inicjatywę we wtorek rano na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu BRICS w chińskim Xiamen. Według rosyjskiego przywódcy misja pokojowa ONZ może stacjonować w Donbasie pod warunkiem, że jej zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa Specjalnej Misji Monitorującej OBWE. Jeszcze jeden warunek Władimira Putina — „błękitne hełmy" powinny stacjonować na linii rozgraniczenia walczących stron, a nie na terytorium proklamowanych w trybie jednostronnym DRL i ŁRL.

Oprócz tego, jak poinformował przywódca Rosji, Siły pokojowe ONZ mogą wkroczyć do Donbasu „dopiero po rozdzieleniu stron i wycofaniu ciężkiego sprzętu". Władimir Putin jest również przekonany, że w celu rozmieszczenia w regionie kontyngentu ONZ należy nawiązać „bezpośredni kontakt z przedstawicielami Doniecka i Ługańska".