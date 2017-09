Polska, Węgry i Czechy mogą stanąć przed unijnym trybunałem

© Sputnik. Aleksiej Witwicki Komisja Europejska znów krytykuje Polskę

W swoim wystąpieniu przed dziennikarzami w Brukseli Awramopulos przypomniał, że „Sąd UE oddalił skargę Słowacji i Węgier przeciwko decyzji o obowiązkowej relokacji (uchodźców — red.)".

„Teraz nie należy tracić czasu. Wszystkie państwa członkowskie powinny skoncentrować się na wywiązaniu sie ze zobowiązań dotyczących relokacji" — powiedział Awramopulos i dodał, że „najwyższy czas przejawić jedność i solidarność".

© Sputnik. Aleksiej Witwicki Polska prosi KE o wstrzymanie procedury nałożenia sankcji

„Drzwi są wciąż otwarte, powinniśmy przekonać wszystkie państwa członkowskie do tego, by wywiązały się ze swoich zobowiązań. Kraje członkowskie muszą przejawić solidarność teraz, bo niektóre państwa członkowskie właśnie teraz potrzebują pomocy" — oświadczył unijny komisarz.

Awrampolus zagroził też Polsce, Węgrom i Czechom, że skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli w najbliższych tygodniach nie zmienią swojego podejścia i nie zaczną przyjmować uchodźców, którzy znaleźli się we Włoszech i w Grecji. „Jeśli państwa członkowskie, które nie przyjęły ani jednej osoby, albo od dłuższego czasu nie wykonały żadnych działań w tym kierunku, nie zmienią swojego podejścia w nadchodzących tygodniach, będziemy rozważać ostatni krok w procedurze zapobiegania naruszeniom aby, skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości" — oświadczył Awrampolus.