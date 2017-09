Ambasador UE: Unia Europejska i Rosja weszły w nowy etap relacji

© AP Photo/ Markus Schreiber Rosja reaguje na sankcje UE z powodu afery z turbinami Siemens

Wieczorem z okazji jego szybkiego wyjazdu z Rosji zaznaczył, że cztery lata, które przepracował w Moskwie były dla niego „wielkim wyzwaniem zawodowym”. Według Ušackasa „nikt się nie spodziewał”, że stosunki między UE a Rosją znajdą się na tak niskim poziomie.

„Zamiast wspólnego tworzenia znaleźliśmy się w sytuacji konfrontacji, głębokich sprzeczności, a nawet konfliktu. Mój zespół i ja zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale nie wszystko, co chcieliśmy. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby bronić ogólnoeuropejskich wartości i zasad dobrosąsiedzkiej koegzystencji, aby zachować mosty i więzi między naszymi narodami. Mam nadzieję, że najtrudniejsza część jest już za nami. Weszliśmy w nowy tor naszych relacji. My niestety nadal nie zgadzamy się w kilku kluczowych kwestiach, nie tylko w temacie Ukrainy. Ale jednocześnie zaznaczają się wspólne punkty styczne” — powiedział Ušackas.