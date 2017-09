Kijów przedstawił UE własną wizję partnerstwa

«Obecnie nie można ograniczać się do umowy stowarzyszeniowej, przyszłe kroki trzeba planować już teraz. W lipcu na szczycie Ukraina-UE strona ukraińska zgłosiła do UE nowe inicjatywy dotyczące naszej wizji długoterminowej współpracy strategicznej: jest to stowarzyszenie ze strefą Schengen, dołączenie do unii celnej i energetycznej UE, stworzenie wspólnej przestrzeni powietrznej i jednolitego rynku. Realizacja tych inicjatyw zamieni wschodnie granicy Ukrainy we wschodnie granicy UE jeszcze zanim dołączymy do UE de jure. Powinniśmy maksymalnie zbliżyć się do kryteriów członkostwa z UE» — powiedział Poroszenko, wygłaszając dzisiaj doroczne orędzie do Rady Najwyższej.