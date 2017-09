Poroszenko: Ukrainie grozi utrata państwowości

Jeśli Ukraina nie będzie kontynuować reform, ryzykuje stracenie państwowości — oświadczył prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, wygłaszając dzisiaj doroczne orędzie do parlamentu. «Bez zakończenia reform ryzykujemy stracenie państwowości. Jest to jednak pesymistyczny scenariusz, nie wierzę w niego i nie dopuszczę do tego» — oznajmił prezydent, wzywając do kontynuowania reform. Według niego trzeba «dać drugi oddech walce z korupcją», należy kontynuować reformy.

Przypomniał, że w 2019 roku na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne, a więc władze mają rok na aktywną pracę nad reformami.