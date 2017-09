„Moskwa ma wiele opcji odpowiedzi Waszyngtonowi”

Rosja ma wiele opcji odpowiedzi na działania USA wobec rosyjskiego mienia dyplomatycznego, uważa były ambasador Rosji w USA Siergiej Kisliak. „Minister (spraw zagranicznych) Siergiej Ławrow miał absolutną rację, kiedy powiedział, że musimy dokładnie rozważyć sytuację. Jestem pewien, że spokojnie przemyślimy swoje kroki i podejmiemy jakieś działania odwetowe, tym bardziej, że jest wiele opcji” — powiedział Kisliak w wywiadzie dla gazety Izwiestia.

© Sputnik. Maksim Blinov Rewizja w rosyjskim konsulacie w San Francisco

Zaznaczył, że „każde działanie ma wymiar praktyczny, w szczególności zamknięcie konsulatu generalnego w San Francisco”.

„Teraz setki tysięcy rosyjskich obywateli, którzy pracują i mieszkają na Zachodnim Wybrzeżu, tracą możliwość wygodnego kontaktu z przedstawicielami państwa rosyjskiego… Nasi ludzie, nasi obywatele, którzy czasami są w trudnych sytuacjach, zazwyczaj opierają się na pomocy ambasady w ochronie ich praw. To, co Amerykanie teraz robią, to nie jest tyle uderzenie w nasze placówki dyplomatyczne, co w interesy rosyjskich obywateli” — powiedział Kisliak.

Jednocześnie nie zgadza się z tym, że konflikt między USA a Rosją jest „normalny”. W szczególności istnieje wiele światowych problemów, w rozwiązaniu których oba kraje mogłyby współpracować — terroryzm, nietolerancja religijna, niestabilność w niektórych regionach.

© AP Photo/ Eric Risberg Niezwykły przypadek w rosyjskim konsulacie w USA

„Będąc w politycznie zbyt napiętym, naelektryzowanym stanie, Stany Zjednoczone podjęły tak wiele formalnych decyzji, które utrudniają współpracę, co nawet w dobrych warunkach będzie im trudno pokonać. Niestety taki stan będzie trwać długo” — pożalił się dyplomata.