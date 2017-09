Zacharowa: Za aferą z nieruchomościami dyplomatycznymi stoi FBI

— Jak prowadzić dialog i budować relacje, jeśli partner narusza umowy uznane przez niego za podmioty prawa międzynarodowego? – powiedziała Zacharowa.

Jak podkreśliła, amerykański Departament Stanu może i chce normalizować stosunki z Moskwą, ale za aferą wokół rosyjskich dyplomatów i nieruchomości dyplomatycznych w USA stoją amerykańskie służby specjalne, w tym FBI.

— W tym tygodniu powiedziano dużo o rewizjach, które były, jak wiemy, zainicjowane przez FBI. Nawiasem mówiąc, być może na tym polega problem: prawdopodobnie Departament Stanu chciał normalizować stosunki z Rosją i być może to, co słyszymy na briefingach, to całkiem szczere wypowiedzi, ale może też chodzi o to, że w USA nie ma jednego stanowiska w stosunku do Rosji. Bo, według naszych informacji, w naszym rozumieniu, wszystko, co się obecnie dzieje wokół rosyjskich dyplomatów, za tym wszystkim stoją m.in. amerykańskie służby specjalne i bezpośrednio FBI – oceniła rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Jak dodała, Moskwa chciałaby wiedzieć, co Amerykanie robią w budynku rosyjskiego konsulatu generalnego w San Francisco.

— W jaki sposób wszystko to, co dzieje się obecnie w budynku FR, gdzie wcześniej znajdował się konsulat generalny w San Francisco, sprzyja (zdaniem USA) normalizacji stosunków? W jaki sposób ludzie, których nie znamy, których nikt tam nie zapraszał, którzy zajmują się tam nie wiadomo czym, przyczyniają się do normalizacji dwustronnych stosunków? Kto ich tam wysłał i w jakim celu? Co oni tam robią? Dlaczego czują się tam, jak w domu? To własność FR, więc co robią tam obywatele USA? – pytała Zacharowa, komentując aferę wokół budynku konsularnego w San Francisco.

Jak podkreśliła, USA prawdopodobnie uznały, że można ignorować postanowienia Konwencji wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 i 1963 roku, „dwa podstawowe dokumenty prawa międzynarodowego”.

— Niestety, może to zamienić się nie tyle w precedens, co w nową amerykańską tradycję. Przypuszczam, że w taki sposób USA destabilizują nie tylko rosyjsko-amerykańskie stosunki, ale i ład międzynarodowy – zaznaczyła przedstawicielka rosyjskiego resortu polityki zagranicznej.