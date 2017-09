Dodon: Nie podpiszę żadnej antyrosyjskiej ustawy

W Mołdawii pod koniec września rozpoczyna się kolejna sesja parlamentarna, na której deputowani zamierzają między innymi powtórnie rozpatrzeć odrzucone przez prezydenta ustawy a także omówić inicjatywę dotyczącą zakazu nadawania informacyjnych i analitycznych programów rosyjskiej telewizji.

«W Konstytucji jest napisane, że za drugim razem prezydent jest zobowiązany do podpisania ustawy. Świadomie zdecyduję się na odrzucenie, jeśli moim zdaniem nie zgadza się to z interesami państwa. Chodzi o ustawę o 9 maja. Jest to dla nas święte święto i nie możemy ogłosić 9 maja Dniem Europy. Jest to dzień pamięci, Dzień Zwycięstwa» — oznajmił Dodon. Dodał, że zamierza odrzucić «osławioną ustawę o tak zwanej «rosyjskiej propagandzie».

«Nawet jeśli parlament przyjmie ją dwu lub trzykrotnie, nie podpisze jej i nie wejdzie w życie» — podkreślił prezydent.

Przy takim rozwoju wydarzeń zgodnie z prawem parlament powinien stwierdzić, że prezydent naruszył Konstytucję i uruchomić procedurę usunięcia przywódcy republiki z urzędu w drodze referendum. «Jestem gotów na to (na referendum — red.). Jestem pewien, że naród będzie po mojej stronie» — podkreślił Dodon.

Nie wykluczył w przyszłości blokowania wszystkich ustaw parlamentu w razie ostrej konieczności, dodając, że «jest to skrajny wariant».

Na pytanie, co zamierza zrobić, jeśli większość parlamentarna zainicjuje procedurę impeachmentu wobec prezydenta, Dodon odparł: «Pójdziemy do ludzi i zobaczymy, kogo poprą».

«Każdy podobny krok to wzrost notowań prezydenta. (Większość parlamentarna — red.) zdaje sobie z tego sprawę. Taki wskaźnik zaufania do przywódcy republiki powstrzyma ich przed impeachmentem. Zadanie polega na obniżeniu notowań. W tym celu prowokują Rosję, by zamknęli eksport i tak dalej, popychają nas do błędów, ale nie będziemy ich popełniać. Dlatego na impeachment najprawdopodobniej nie zdecydują się, ponieważ przegrają» — uważa przywódca republiki.