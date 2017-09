RB ONZ przyjęła rezolucję o zaostrzeniu sankcji przeciwko KRLD

Rezolucja 2375 została jednogłośnie przyjęta wczoraj wieczorem (czasu nowojorskiego).

Dokument przewiduje ograniczenie dostaw do Korei Północnej wyrobów petrochemicznych a także wprowadza limit dostarczanej surowej ropy naftowej (nie może przekraczać wskaźników z ostatnich 12 miesięcy). Poza tym KRLD nie będzie mogła kupować kondensatów i kondensatów gazowych oraz sprzedawać wyborów tekstylnych. Jednocześnie Rada Bezpieczeństwa wyraża gotowość do sprzyjania sześciostronnym rozmowom i wzywa do ich wznowienia a także popiera wysiłki państw «na rzecz pokojowego i wszechstronnego rozwiązania poprzez dialog», nie skupiając uwagi na konkretnych inicjatywach.

Projekt rezolucji w takiej redakcji delegacja USA wydała dopiero w niedzielę wieczorem. Początkowo USA przygotowywały pakiet ostrzejszych środków przeciwko Pjongjangowi, aż po wprowadzenie embarga naftowego i sankcji przeciwko przywódcy północnokoreańskiemu Kim Dzong Unowi.