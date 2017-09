© AFP 2017/ MANU BRABO Na Ukrainie trwa próba generalna III wojny światowej

10 września w Sewastopolu odbyły się wybory gubernatora miasta, a na Krymie wybory uzupełniające do Parlamentu. UE poinformowała, że nie uznaje wyników głosowania, ponieważ jej stanowisko w sprawie wspierania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy pozostaje niezmienne.

„Takim stanowiskiem Unia Europejska kolejny raz pokazuje, że nie szanuje podstawowych praw człowieka, w tym przypadku prawa do wolnych wyborów" — powiedział Muradow w wywiadzie dla agencji informacyjnej „Ria Novosti". Według niego Unia Europejska ignoruje także prawo Krymian do przeprowadzenia legalnego referendum, ponieważ uważa za możliwe uznawanie zjednoczenia tylko swoich narodów. „Kiedy bez referendum zjednoczyli się Niemcy, kraje europejskie nie miały żadnych wątpliwości co do legalności (zjednoczenia — red.)" — powiedział polityk.

Wicepremier podkreślił również, że takie stanowisko Unii Europejskiej nie jest żadnym zaskoczeniem. „Dopóki nie zmieni się ich (polityków europejskich — red.) logika rozumienia praw człowieka, dopóki będą je bezpośrednio ignorować, dopóty Unia Europejska będzie kontynuować swoje podejście. Kolejny raz świadczy to o konieczności radykalnej zmiany myślenia wiodących działaczy tej wspólnoty państw" — powiedział Muradow.