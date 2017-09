UE będzie walczyć z „rosyjską propagandą"

Europejska Służba Działań Zewnętrznych w ramach kampanii „UE przeciwko dezinformacji” uruchomiła we wtorek stronę internetową w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Jak poinformowano, strona została stworzona w ramach kampanii, „skierowanej na poprawę prognozowania, rozpatrywania i reagowania na prokremlowską dezinformację". Kampania „UE przeciwko dezinformacji" to projekt operacyjnej grupy roboczej ds. komunikacji strategicznych East StratCom Task Force, która powstała na mocy decyzji szefów państw i rządów UE w marcu 2015 roku w celu „przeciwdziałania rosyjskim kampaniom dezinformacyjnym" — czytamy na stronie.

W ostatnim czasie temat walki informacyjnej z rosyjskimi mediami był dość często poruszany na Zachodzie. W listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję o nazwie „Strategiczne komunikacje UE jako przeciwdziałanie propagandzie stron trzecich".

W dokumencie, którego wiele sformuowań graniczy z propozycją wprowadzenia cenzury w stosunku do rosyjskich mediów mówiło się o tym, że Rosja udziela rzekomo wsparcia finansowego opozycyjnym partiom politycznym i organizacjom w krajach członkowskich UE, a także wykorzystuje dwustronne stosunki międzypaństwowe do rozłamu wśród członków wspólnoty. Do najważniejszych zagrożeń informacyjnych dla Unii Europejskie i jej partnerów w Europie Wschodniej zaliczono agencję Sputnik, stację telewizyjną RT, fundację „Russkij Mir" oraz podległą Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji agencję federalną „Rossotrudniczestwo".

Prezydent Rosji Władimir Putin komentując uchwalenie tej rezolucji pogratulował dziennikarzom RT i Sputnika efektywnej pracy. Podkreślił również, że ten dokument świadczy o oczywistej degradacji rozumienia demokracji w zachodnim społeczeństwie, dodając, że ma nadzieję, iż zwycięży zdrowy rozsądek i nie dojdzie do wprowadzenia prawdziwych ograniczeń dla rosyjskich mediów.