Oznajmił to szef republiki Siergiej Aksionow.

Sewastopolczycy 10 września po raz pierwszy w drodze ogólnonarodowego głosowania wybrali gubernatora miasta. Ponadto na Krymie odbyły się dodatkowe wybory do republikańskiego parlamentu. Jednocześnie UE oznajmiła, że nie uznaje wyborów na półwyspie, ponieważ niezmiennie popiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. «U nich Baba Jaga zawsze jest przeciw. Jest to naturalne stanowisko parlamentarzystów, w ogóle unijnych urzędników. Będzie u nich to trwało… Nic nowego nie powiem, marazm się nasila. Już od dawna nic mnie nie zaskakuje» — powiedział Aksionow w wywiadzie dla RIA Novosti.

Znana rosyjska bajka animowana «Baba Jaga jest przeciw!» powstała przed moskiewską Olimpiadą 80, którą zbojkotowały niektóre państwa zachodnie. To historia o wybranym na maskotkę niedźwiadku Miszy, który miał trafić na Olimpiadę i uczestniczyć w zawodach, ale bajkowi bohaterzy wraz z Babą Jagą

utrudniali mu to zadanie.