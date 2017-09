MSZ Rosji o rezolucji RB ONZ ws. KRLD: Wszystkie postulaty Rosji zostały uwzględnione

© AP Photo/ Vahid Salemi Zbliża się „wojna gazowa" w Zatoce Perskiej

„Przez krótki okres pracy nad rezolucją, która przez jej autorów została pomyślana jako narzędzie dławienia obywateli Korei Północnej, udało się usunąć absolutnie niedopuszczalne punkty. Na przykład, żądanie deportacji imigrantów zarobkowych. Ten punkt jest sprzeczny z wymiarem humanitarnym” – podkreśliła Zacharowa.

„Uzyskaliśmy usunięcie z systemu sankcyjnego rosyjsko-północnokoreańskiego przedsiębiorstwa cywilnego w Rajinie. Uniemożliwiliśmy włączenie do rezolucji żądania przejęcia siłą i rewizji statków na otwartym morzu, dostosowując tę część dokumentu do międzynarodowego prawa morskiego. Sprowadziliśmy punkty o rozszerzeniu listy towarów podwójnego przeznaczenia do procedur komisji sankcyjnej. Usunęliśmy też z tekstu punkt o embargu naftowym” – wyliczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Jak dodała, „wszystkie zasadnicze poprawki Rosji do tekstu rezolucji zostały uwzględnione, współautorzy nie przekroczyli naszej czerwonej linii”.